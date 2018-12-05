Мамаев и Кокорин останутся под арестом еще на два месяца

Сегодня в Тверском суде Москвы состоялось заседание по уголовному делу о драке с участием футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина. Срок ареста футболистов был продлен на два месяца.

В ходе заседания следствие настаивало на необходимости продления срока ареста фигурантов дела, исходя из тяжести совершенного преступления и возможности скрыться от следствия. Представитель обвинения также поддержал ходатайство о продлении ареста.

«Ходатайство следователя подлежит удовлетворению. Продлить арест Мамаеву и Кокорину до 8 февраля 2019 года», - огласил судья решение.

Кроме Павла Мамаева и Александра Кокорина, арест был продлен и другим фигурантам дела о драке в центре Москвы – Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, сообщает ТАСС.