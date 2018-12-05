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Синяя борода уже не в моде, доказали австралийские ученые
5 декабря 2018, 16:22 [ «Аргументы Недели» ]
Австралийские социологи разобрались, у каких мужчин больше шансов поймать на себе заинтересованный женский взгляд и осуществить успешную атаку на сердце представительницы прекрасного пола.
Как оказалось, метросексуалы давно уже вышли из моды. С этими парнями, помешанными на внешности и шмотках, удобно дружить, но для любви женщины предпочитают выбирать кого-то более брутального.
Поэтому на пике тренда сейчас ламберсексуалы (англ. lumberjack – дровосек). Эти крепкие парни с развитой мускулатурой внешне напоминают канадских лесорубов, однако борода у них всегда ухожена. Они хранят верность женам, проводят много времени с детьми и решают проблемы без лишней суеты. «За мужем как за каменной стеной» - это про них. Кроме того, многие женщины в восторженных тонах оценивают интимную сторону отношений с таким мужчиной.
Но не все же такие! Верно. Австралийские социологи назвали еще несколько типов мужчин, готовых выйти на охоту за женскими сердцами. Часто женским вниманием пользуются уберсексуалы. Они не играют в «железного человека» и способны демонстрировать эмоции даже на публике. Так, брутальный с виду парень может перевоплотиться в трепетного рыцаря, как только его дама сердца (или объект охоты) появляется в поле зрения. Продолжение читайте в «Спид-инфо».
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