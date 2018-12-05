Климатолог усомнился в безопасности охлаждения Земли с помощью аэрозолей

Как сообщают «Известия», гарвардские учёные уже в следующем году собираются запустить эксперимент, который направлен на охлаждение Земли.

Старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова, климатолог Андрей Киселев сообщил о прошлых попытках проведения экспериментов по охлаждению Земли в России. Об этом передает НСН.

«Сама идея не нова. Много лет назад ее высказал еще академик Михаил Будыко, правда, это было связано не с карбонатом кальция, а с другими соединениями. В частности, серо-кислый аэрозоль обладает ровно тем же свойством, он отражает солнечную энергию обратно в космос и не допускает до Земли», — отметил климатолог.