Сегодня, 5 декабря, в Пермском крае вспоминают жертв крупного пожара в клубе «Хромая лошадь». В Перми проходят мероприятия памяти трагедии, унесшей жизни более полутора сотен человек.

«Сегодня в Перми проходят памятные мероприятия, посвященные годовщине пожара в клубе «Хромая лошадь». Родственники и друзья погибших, представители городских и краевых властей, общественных организаций пришли возложить цветы к памятнику в Сквере уральских добровольцев», - сообщила пресс-служба краевой администрации.

Пожар в пермском клубе «Хромая лошадь» произошел 5 декабря 2009 года. Его жертвами стали 156 человек. Некоторые из выживших остались инвалидами. Этот пожар является крупнейшим в истории постсоветской России по числу жертв, сообщает РИА Новости.