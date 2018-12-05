Украинский майдан не полностью принял майдан французский. Парижское «восстание желтых жилетов вызвало неоднозначную реакцию на Украине. Об этом сообщили местные СМИ. Украинские адепты «революции достоинства» принялись критиковать французов, хотя те подняли восстание из-за реальной проблемы: правительство повысило цены на топливо. Но в украинской блогосфере сторонники майдана выступили со словами критики в адрес митингующих.

Причиной коллизии сознания стал «культ Макрона», который распространился среди майданутой части украинского общества. Неприятие французского майдана майданом украинским уже стало поводом для насмешек.

«О существовании Макрона я узнал летом 17 года», — написал блогер Марк Бужанский: «Нам нужен украинский Макрон!!!- из всех утюгов вещали симпатики Майдана, как бы подчеркивая, что сами они уже всё добро сотворили, и можно запускать следующего. И тут выяснилось, понимаете, с симпатиками этими всегда так, выясняется очень скоро, что Макрон- вовсе не сторонник крушащих столицы толп».