В Ленобласти учителя требуют завести на 7-классников уголовное дело из-за мемов

Преподаватели Гатчинского лицея Ленинградской области написали заявление в прокуратуру с требованием привлечь к ответственности 12-летних школьников за публикацию мемов с фото учителей.

Изначально в учреждении был открыт факультатив "Мемология", рассказала РБК мать одного из учеников. Четверо учащихся разработали проект о лицее, который стал набирать популярность.

По словам родительницы, некоторые из интернет-мемов, вероятно, обидели преподавателей. Невзирая на принесенные извинения, на педсовете ей сообщили, что школа обратится в прокуратуру.

Однако привлечь 12-летних детей к уголовной ответственности в любом случае невозможно, так как она наступает с 14 лет, а указанная педагогами статья утратила силу более 5 лет назад.

В ответ на угрозы отчисления из-за "обидных картинок" в Минобразования родителям посоветовали не забирать документы из лицея, пояснив, что интернет-публикация не может стать основанием.