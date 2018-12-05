В Госдуме собрали подписи для обжалования пенсионной реформы

В Госдуме собрали подписи всех фракций, кроме «Единой России», для обращения в Конституционный суд с просьбой обжаловать пенсионную реформу. Последней присоединилась фракция ЛДПР. Депутаты Госдумы обратились в Конституционный суд по поводу пенсионной реформы

Изначально данное обращение инициировала КПРФ, однако своих мандатов им не хватало: чтобы направить запрос, необходимы подписи 90 депутатов, тогда как у партии в седьмом созыве всего 43 места.

ЛДПР присоединилась позже всех, не потому что хотела затянуть процесс, а по причине ожидания документов от коммунистов. Либерало-демократы утверждают, что подписи собраны со всей партии.

Однако, если внимательно изучить список, который опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook депутат Алексей Диденко, можно убедиться, что обращение завизировано 16-ю депутатами ЛДПР.

Напомним, как ранее сообщали АН, депутаты Госдумы обратились в Конституционный суд с обращением об обжаловании основных положений закона о повышении пенсионного возраста.



