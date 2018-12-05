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В Госдуме собрали подписи для обжалования пенсионной реформы
5 декабря 2018, 14:33 [ «Аргументы Недели» ]
В Госдуме собрали подписи всех фракций, кроме «Единой России», для обращения в Конституционный суд с просьбой обжаловать пенсионную реформу. Последней присоединилась фракция ЛДПР.
Изначально данное обращение инициировала КПРФ, однако своих мандатов им не хватало: чтобы направить запрос, необходимы подписи 90 депутатов, тогда как у партии в седьмом созыве всего 43 места.
ЛДПР присоединилась позже всех, не потому что хотела затянуть процесс, а по причине ожидания документов от коммунистов. Либерало-демократы утверждают, что подписи собраны со всей партии.
Однако, если внимательно изучить список, который опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook депутат Алексей Диденко, можно убедиться, что обращение завизировано 16-ю депутатами ЛДПР.
Напомним, как ранее сообщали АН, депутаты Госдумы обратились в Конституционный суд с обращением об обжаловании основных положений закона о повышении пенсионного возраста.
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