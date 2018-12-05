//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Лиза Боярская раньше срока родила второго ребенка
- "Она уводит чужих мужчин", Волочкова показала фото таинственного поклонника
- Мария Порошина вернулась в Москву, рожать будет на родине
- Хмельницкая опубликовала фото из душа, оцененное как произведение искусства
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
Мария Максакова обсмеяла свою мать
5 декабря 2018, 13:44 [ «Аргументы Недели» ]
Оперная певица, вдова Дениса Вороненкова Мария Максакова обсмеяла свою знаменитую маму - народную артистку, актрису театра и кино Людмилу Максакову. Самые близкие на свете родственницы перестали общаться.
Людмила Максакова, со слов дочери, ни разу не видела своего внука Ванечку Вороненкова. Она не поддержала дочь в тяжелый момент, когда в Киеве убили мужа Маши Дениса Вороненкова.
А отец Марии - муж Людмилы Максаковой немецкий ученый, доктор физико-математических наук Петер Игенбергс поддерживал дочь, даже когда был серьезно болен. В начале 2018 года отец Марии Максаковой скончался.
Все семейные тайны Мария Максакова раскрыла в телешоу "Секрет на миллион". По словам Марии, мама на похоронах своего мужа-иностранца не была.
78-летняя Людмила Васильевна продолжает служить в театре. Специально для дочери авторы программы взяли у нее интервью.
Людмилу Максакову спросили, с чего начинается ее день, чем она занимается. И народная артистка ответила, что идет на репетицию, а если репетиции нет, идет в спортзал.
Маша Максакова-Вороненкова закатилась от смеха. Смеялась долго. Почему-то ее очень рассмешило признание мамы.
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
//Общество
//В мире
Киевский политик назвал способ убить мирный процесс в охваченном войной Донбассе
//В мире
Разведка ДНР узнала о подготовке к применению химоружия в Донбассе
//Новости МирТесен
//Политика
Идею Киева наказывать за "пропаганду русского мира" назвали цензурой
//Общество
В Госдуме собрали подписи для обжалования пенсионной реформы
//Новости партнеров
//Общество
Эксперт: после ухода российского бизнеса Украине грозит судьба Прибалтики
//Общество
//Новости СМИ2
//В мире
В Америке заявили о причастности саудовского принца к гибели Хашукджи
//Общество
СМИ рассекретили документы подчинения украинской автокефалии
//Общество
//В мире
Живут же люди ! Аргентина – потомки «серебряных гор», дактилоскопия, танго
//В мире
//В мире
Порошенко опасается, что президентские выборы 31 марта сорвут
Две молодые девушки и два парня погибли в ДТП на Ставрополье
//Общество
//Общество
//Армия
//Общество
//В мире
Госдеп пригрозил России "последствиями и болью" за украинских моряков
//В мире
На Украине опасаются последствий санкций против российского бизнеса
//Криминал
Хмельницкая опубликовала фото из душа, оцененное как произведение искусства
//В мире
Госдеп считает Россию виновной во «лжи и запутывании» при обсуждении ДРСМД