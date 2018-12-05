Мария Максакова обсмеяла свою мать

Оперная певица, вдова Дениса Вороненкова Мария Максакова обсмеяла свою знаменитую маму - народную артистку, актрису театра и кино Людмилу Максакову. Самые близкие на свете родственницы перестали общаться.

Максакова отказалась от иска к новому супругу по поводу квартиры

Людмила Максакова, со слов дочери, ни разу не видела своего внука Ванечку Вороненкова. Она не поддержала дочь в тяжелый момент, когда в Киеве убили мужа Маши Дениса Вороненкова.

А отец Марии - муж Людмилы Максаковой немецкий ученый, доктор физико-математических наук Петер Игенбергс поддерживал дочь, даже когда был серьезно болен. В начале 2018 года отец Марии Максаковой скончался.

Все семейные тайны Мария Максакова раскрыла в телешоу "Секрет на миллион". По словам Марии, мама на похоронах своего мужа-иностранца не была.

78-летняя Людмила Васильевна продолжает служить в театре. Специально для дочери авторы программы взяли у нее интервью.

Людмилу Максакову спросили, с чего начинается ее день, чем она занимается. И народная артистка ответила, что идет на репетицию, а если репетиции нет, идет в спортзал.

Маша Максакова-Вороненкова закатилась от смеха. Смеялась долго. Почему-то ее очень рассмешило признание мамы.