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У Суркова заподозрили проблемы со здоровьем

5 декабря 2018, 13:04 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]

У Суркова заподозрили проблемы со здоровьем

«А что это с Сурковым», — такую подпись сделал автор телеграмм-канала «Говорит Долгов» распространивший фото с помощником Президента РФ Владиславом Сурковым. На снимке тот выглядит изможденным, кроме того, опирается на палочку.

По интерьеру сложно сказать где было сделано фото. На заднем плане волны бежевых штор. Предположительно это снимок с мероприятия, в котором Владислав Юрьевич принял участие накануне. Вчера помощник Президента РФ поучаствовал в заседании наблюдательного совета МФТИ. На снимках оттуда видны такие же шторы. Да и сам он на этих снимках выглядит изрядно похудевшим и уставшим.

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