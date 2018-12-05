В Южно-Сахалинске прошла выставка собак

В минувшую субботу в Южно­Сахалинске состоялась специализированная выставка северных ездовых собак «Снежные псы Сахалина–2018». Организатор выставки – сахалинская региональная общественная организация Клуб собак всех пород «Бэст». Проходило мероприятие в спортивном комплексе «Консоль», где собрались собаководы с питомцами различных пород: шпицами, самоедами, терьерами, доберманами и многими другими. Под чутким руководством экспертов собаки продемонстрировали своё соответствие параметрам породы.

Условия отбора

Одно из условий выставки – все собаки должны быть с родословной. Запись на мероприятие проходила заранее. Для регистрации собак хозяевам необходимо было предоставить пакет документов, в который входили заявочный лист, копия родословной, квитанция об оплате целевого взноса, а также ветеринарный паспорт с отметками о прививках против бешенства.

­ В этом году клубу исполнилось уже девять лет, ­ рассказывает президент сахалинской региональной общественной организации Клуб собак всех пород «Бэст» Ольга Мусихина. – Начинали мы свою деятельность как некоммерческое партнёрство, а в дальнейшем преобразовались в общественную организацию с правом преемственности. Выставки мы пока проводим один раз в год. В дальнейшем их, возможно, станет больше. Клуб у нас небольшой, и можно сказать, что для такого маленького города, как Южно-­Сахалинск, подобных клубов уже очень много. Деятельность нашей организации заключается в оформлении различной документации на собак. Это общепомётные карты, метрики на щенков, помощь в оформлении родословной. В оформление помётов входит осмотр новоиспечённых мам, щенков. Мы смотрим, насколько они соответствуют породе в своём возрасте, ставим клеймо, выдаём документы. С самого начала своего существования клуб занимался именно этим, работой с документацией. А вот идея организации выставки пришла к нам немного позже, с появлением собаки в доме. На момент, когда мы начали этим заниматься, у нас проходило очень мало выставок в городе. Поэтому мы решили, что ещё одна лишней не будет. Сегодня мы проводим уже пятую выставку. Разумеется, это мало, но каждый раз это очень волнительно. Мы делаем всё, чтобы организация была на высшем уровне, стараемся ежегодно приглашать хотя бы одного иностранного судью. В этом году к нам приехал судья из Молдовы – Сергей Волынец. Он является руководителем кинологического клуба в Молдове. Также в жюри представлены и две российские судьи – Юлия Овсянникова из Уфы и Юлия Гусева из Владивостока.

Пород представлено очень много, около 80 видов. В этом году в выставке принимает участие леонбергер, который выставляется довольно редко, бурят­монгольский волкодав в единственном экземпляре, ирландский волкодав. Всё это – необычные породы для нашей местности. У каждой породы существует стандарт. Эксперты, которые сидят в жюри, знают эти стандарты и оценивают животных в соответствии с ними. То есть выявляется, какая собака больше соответствует своей породе. Экспертиза проходит сначала по породам, а вечером лучшие из лучших в каждой породе будут сравниваться между собой.

Сегодня у нас 342 участника. Это неплохо, потому в последние несколько лет количество участников с каждым годом уменьшается, что можно связать с финансовыми трудностями. В монопородной выставке принимают участие северные ездовые породы – аляскинский маламут, хаски и самоед, а также лабрадоры, золотистые ретриверы, йорки и сиба­ину.

Проблема в помещении

Каждый год организаторы заранее планируют свою выставку, начинают запись за девять месяцев до её проведения, распространяют информацию, дают рекламу в «Фейсбуке». А дальше уже люди передают друг другу, работает сарафанное радио.

Несмотря на то что всё делается заблаговременно, каждый год одна из основных проблем организаторов – поиск необходимого помещения.

­ Самая большая проблема – это помещение, у нас нет своего места, где можно было бы провести мероприятие, ­ отмечает Ольга Мусихина. – Мы никогда до последнего дня точно не знаем, не окажемся ли мы на улице. В этом году нас не пустили туда, где мы проводили выставки до этого. Мы обращались в различные организации, но в основном получаем отказы. Выставки проводятся только зимой, потому что летом все разъезжаются, начинается сезон отпусков. Поэтому, в связи с погодными условиями, вне помещения организовать выставку мы не можем. Приходится долго искать. Для нас это очень большая проблема. Ведь даже если мы находим помещение, часто оно очень маленькое – в нём тесно, душно. На этот раз нам повезло, но как будет в следующем году – загадка.

Мнение эксперта

Членов жюри в этом году трое. Именно благодаря их компетентности и знаниям, достойные собаки сегодня получили свои призы.

­ На Сахалине я уже третий раз, и каждый раз с удовольствием приезжаю к вам, несмотря на дальнюю и достаточно тяжёлую дорогу, ­ рассказывает эксперт, судья по всем породам собак РКФ­FCI Юлия Овсянникова – Приятно видеть, что, несмотря на определённые трудности, которые существуют и для организаторов, и для владельцев собак, выставки всегда проходят с хорошим, позитивным настроем. Сегодняшняя выставка подготовлена очень хорошо: просторное светлое помещение, много места для подготовки собак, большой призовой фонд, подобрана красивая цветовая гамма, хорошо составлено расписание. Все животные качественно подготовлены, в хорошей кондиции, нет трусливых или истощённых особей – это всегда очень приятно. Хотя были владельцы, которые впервые принимали участие в подобном мероприятии, но и они хорошо представили своих питомцев. Приятно удивила порода чесапик бей ретривер – это очень редкая порода, которая нечасто встречается на выставках в любой стране мира. Сегодня этот вид был представлен четырьмя собаками. Это эксклюзив. Критерий отбора собак один – стандарт породы, утверждённый международной кинологической федерацией. Россия является постоянным членом этой федерации уже много лет. Два года назад в нашей стране даже проходил чемпионат мира собак. Мы сравниваем собаку со стандартом, а не с другими животными, поэтому не имеет значения, сколько собак выставляется в породе. Даже если собака одна, она может ничего не получить, если не соответствует нормам. Разумеется, играет большое значение и подготовка шерсти, и темперамент, и характер животного… Можно сравнить это с конкурсом красоты.

Элитные питомцы

На выставке присутствовали не только участники, но и те, кто пока просто наблюдает за происходящим и готовится покорять свои вершины.

­ Моего питомца зовут Ричард, порода кинг­ чарльз­ спаниель, – рассказывает Константин Андронов – Ему только восемь месяцев, он пока маленький. Поэтому сейчас мы ходим к дрессировщику, обучаемся. У него отличная родословная, сделаны все прививки, необходимые в данном возрасте, есть ветеринарный паспорт. Сегодня пришли посмотреть, как это всё происходит, какие есть критерии отбора. Нужно ходить по таким мероприятиям для того, чтобы Ричи постепенно привыкал к другим собакам, не боялся большого количества людей. Прийти сюда нам посоветовал дрессировщик, у которого мы занимаемся. Она сегодня и сама выставляется со своим питомцем. Надеюсь, что на следующую выставку мы уже придём как участники.

Некоторые участники выставляют своих любимцев и для удовольствия, и для того, чтобы в дальнейшем была возможность разводить собак определённой породы.

– Мы своего питомца привезли из Москвы, зовут его Арчибальд, – говорит участник выставки Олег Царенко – Это французский бульдог. Совсем недавно ему исполнилось два года. За это время он уже успел посетить пять выставок. Сегодня – его шестой выход в свет. Начали посещать подобные мероприятия, когда собаке был год. Он неоднократно завоевывал награды, был «Лучшим представителем породы». Пока мы участвуем в выставках только в Южно-­Сахалинске, никуда его не вывозили. Да и с перелётом могут возникнуть сложности. Сейчас авиакомпании запрещают перевозку брахице-фалических пород собак. Это связано с тем, что из­-за приплюснутой морды у таких животных возникают проблемы с дыханием при резких перепадах давления, нередко возникает удушье, происходят скачки давления в воздухе, наблюдаются перепады температуры тела. Поэтому провозить таких собак на самолёте попросту небезопасно. Из Москвы на Сахалин мы его уже тогда привезли с большим трудом. Нужно собрать огромное количество бумаг, написать отказ от претензий в непредвиденных случаях. Но рисковать здоровьем собаки не хочется, мы не хотим, чтобы она нервничала, чувствовала себя некомфортно. Тем более что изначально у нас не было цели завоёвывать какие-то медали. Мы участвуем в таких мероприятиях для себя. Возьмём приз – хорошо, не возьмём – тоже неплохо, ведь получен бесценный опыт. Лично у нас нет цели получить известность, награды. Для нас собака – это член семьи. Ещё одна причина участия в выставках – это возможное разведение в будущем, чтобы у собаки была хорошая родословная.

По итогам выставки призы получили не все участники, а лишь лучшие в своей породе. Организаторы приглашают всех желающих посетить следующие выставки. Главное – соблюдать правила регистрации, следить чтобы собака была породистая, со своей родословной, а также со всеми необходимыми прививками.