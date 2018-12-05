Альтруистам прочат счастье

05.12.2018В конце каждого года принято составлять различные гороскопы, самыми популярными в России являются зодиакальный и китайский, но не многие знают, что давно существует славянский гороскоп, который гораздо ближе нам по духу. О том, какие характеристики он даёт людям, рождённым под тем или иным знаком, и о том, каким ожидается наступающий год, рассказывает сахалинский астролог Александр Ревякин.

Это все своё, родное

­ Что из себя представляет славянский гороскоп?

­ В славянском гороскопе 12 знаков, по движению Солнца и Юпитера, по циклам они схожи с зодиаком (по Солнцу) и китайским календарем (по Юпитеру), только знаки другие. У нас больше всего распространена так называемая западная астрология, хотя она на самом деле египетская, затем распространившаяся на Ближний восток, и уже потом её позаимствовали западные страны. В России почему­-то любят совмещать зодиак и китайский гороскоп, допустим, человек знает, что он скорпион и лошадь. Хотя египетская и китайская – это совершенно разные культуры, они трудно сочетаемы и к тому же далеки от нашей.

Славянский зодиак называется коловорот, или коловрат. Коло – вращение по 12 вратам. Каждый знак – это тотем, животное или мифологическое существо, которое является оберегом человека.

В славянском гороскопе 12 тотемов – одни и те же и по месяцам, и по годам. Например, есть месяц волка по положению Солнца в определённом созвездии, а есть год волка, по положению Юпитера в этом же самом созвездии. Напомню, что Солнце проходит через круг зодиака за один год, то есть 12 месяцев, а Юпитер за 12 лет.

Наши предки были язычниками, они постоянно общались с природой напрямую. Обожествлялось всё – дерево, река, медведь, волк, – и люди пытались войти с ними в резонанс. Естественно, что так как гороскоп славянский, то это наша территория, где есть четыре сезона – зима, весна, лето, осень, и все тотемы соответствуют характеристике сезона. Например, ноябрю соответствует Полкан: и погода ни то ни сё, и существо не понятно какое – наполовину человек, наполовину животное. И сущность людей, родившихся в это время, также половинчатая. Следом, уже зимой, идёт знак Волка, чтобы выжить в морозы, нужно быть стойким и прагматичным, зря не растрачивать энергию.

На севере Солнце – бог, а на юге – шайтан

­ Зачем были нужны гороскопы?

­ Прежде всего это календарь, средство выживания. Человек смотрел, допустим, на кувшин с нарисованным кругом, он его поворачивал, видел определённый значок, руну и понимал, что сегодня пора сеять, а через месяц нужно идти на охоту. Чтобы это нарисовать, люди следили за Солнцем, как оно движется. Например, зимой Солнце встаёт низко на юго-­востоке и, сделав коротенькую дугу, быстро садится на юго-­западе. На более высоком уровне гороскоп – это ещё и наука о судьбе, она нужна, чтобы дать характеристику человека, понять, какие периоды в жизни его ждут, это то, что делает любая астрология.

­ Почему славяне руководствовались именно Солнцем?

­ Потому что на севере холодно и там Солнце – это самое великое божество: оно жизненно важно для человека, это тепло и свет. В отличие от южных и восточных школ там считают, что солнце вышло из головы шайтана. Действительно, когда на улице плюс сорок, то это не бог, а шайтан какой­-то! Поэтому у них календари больше лунные, они живут по луне. В славянской астрологии есть две ипостаси Солнца: зимнее называлось Хорс, а летнее – Ярило, от слова ярый. Оно начинает яриться в весеннее равноденствие и становится более умеренным в осеннее равноденствие.

Необычное время

­ Каким будет 2019 год?

­ По славянскому календарю 25 декабря в полдень, когда солнце стоит в зените, начнётся год Полкана­Позвезда. В году Полкана – просто не будет, не стоит рассчитывать на обычный ход вещей в любой своей деятельности. Самое главное – удержать баланс, равновесие, те позиции, на которых мы находимся. Приготовьтесь к непонятным, нелогичным ситуациям, наработанные схемы работать не будут. Какие­-то дела могут неожиданно затормозиться, а какие­-то, наоборот, раскрутиться невероятным образом. Ожидается сложное время для карьеристов, так что далеко идущие планы строить не стоит. Но есть и вторая ипостась этого года – Позвезда, бога воздуха и ветра. Для людей неординарных год может сложиться удачно. Это люди, которые руководствуются духовными, небесными законами и которым небо и звёзды дают силу, особенно тем, кто помогает другим. Люди, живущие не для себя, новаторы, действующие нестандартно, в этом году будут иметь фору, являясь проводниками высших небесных сил.

Справка

Славянский гороскоп по годам

2019 год – год Полкана­Позвезда, 2020 – год Волка; 2021 – год Медведя; 2022 – год Лосихи; 2023 – год Барса; 2024 – год Велеса; 2025 – год Ежа; 2026 – год Жар­птицы; 2027 – год Коровы; 2028 – год Гуся; 2029 – год Лисы; 2030 – год Симаргла.

Славянский гороскоп по месяцам

Полкан­-Позвезд (23 ноября – 21 декабря)

Полкан. Мифическое существо, похожее на Кентавра. Половинчатая сущность, это человек, не поборовший свою звериную природу. Из-­за этого Полканы испытывают определённые сложности. Но они сильны и умеют добиваться своего любыми способами, поэтому часто идут в политику, также любят религиозную деятельность.

Позвезд – бог ветра и погоды. В этой ипостаси – защитник людей и помощник, способный предупредить об опасности, предвидеть судьбу. Человек может быть целителем, звездочётом, жрецом, магом. Такой человек напрямую общается со звёздами и постигает законы небесной механики, это неординарные люди.

Волк (22 декабря – 20 января)

Стойкость, мужественность, способность противостоять тяжёлым жизненным ситуациям. У волков сильно развит социальный инстинкт, поэтому они любят заниматься общественной деятельностью, стремятся обрести свою стаю. Одиночество для него символ гибели. Ему свойственно быть лидером, что способствует карьерному росту и развитию различных способностей. Волк не собака, служить не будет, но может быть хорошим помощником в общем деле.

Медведь (21 января – 20 февраля)

Обладает недюжинной жизненной силой, его не согнёшь, не сломаешь. Чадолюбивы, способны постоять за свое потомство. В отличие от Волка Медведь – одиночка, надеется только на свои силы. Это человек не очень­то компанейский. Слово Медведь расшифровывается как «ведает, где мёд». Поэтому это человек «ведающий», он стремится к различным знаниям, образованию и культуре.

Лосиха (небесная корова) (21 февраля – 20 марта)

Её функция давать молоко, а молоко – это символ благополучия и счастья. Это должно проявиться в человеке, он должен быть благополучен, счастлив и распространять эту ауру вокруг себя, делиться счастьем и благополучием. Лосиха – это всем известное созвездие Большой Медведицы. Самодостаточная личность, хороший семьянин, способен довольствоваться малым, не жадный.

Барс (21 марта – 20 апреля)

Благородный, мужественный, сильный, целеустремлённый. Хороший охотник, но охотится только из необходимости. Он не общественная личность, как Волк, но и не одиночка, как Медведь. Может занять свою нишу в обществе, очень хорошо адаптируется, встраивается в любой социум. Сложные карьерные интриги его не прельщают.

Велес – бог Луны (21 апреля – 20 мая)

Символ самой жизни, когда всё рождается, цветёт и процветает. Человек будет сыт, богат, доволен жизнью. Имеет прямое отношение к сельскому хозяйству, торговле. Ему свойственна любовь к природе, к Земле. Он прочно стоит на ногах, практичен, не склонен жить одним днём, планирует своё будущее.

Ёж (21 мая – 21 июня)

Умный, сообразительный, хозяйственный, может постоять за себя, но незлоблив. Любит жить с комфортом, тянется к высоким технологиям. У него есть какая­то тайна.

Жар­птица (22 июня – 22 июля)

Общительные, приветливые, добродушные, хлебосольные и радушные хозяева, весёлые. Им не свойственна агрессия, злоба. Оптимист, жизнь лёгкая и приятная, вечный праздник. Трудности и испытания переносит болезненно, но небо не бросает их. Жар­птицы обладают везением, удача на их стороне. Имеют богатое воображение и творческий потенциал.

Корова (23 июля – 23 августа)

Добрые, покладистые, снисходительные, всегда довольствуются своей жизнью в достатке и спокойствии. Непривередливы в еде. Они больше озабочены духовной стороной жизни, мистическими переживаниями. Обладают незаурядными творческими способностями, стремятся к самореализации. Они удачливы, всегда настроены оптимистично и не любят ссориться.

Дикий гусь (24 августа – 23 сентября)

Путешественник, странник, способный сняться с насиженного места и отправиться навстречу неизведанному. Готов к испытаниям, может рискнуть тем, что имеет, ради большего. По своей сути они победители, воинственны, самостоятельны. Гуси социальные существа, всего достигают сами, но в группе себе подобных.

Лиса (24 сентября – 23 октября)

Лиса – зверь одиночка, охотится и выращивает потомство самостоятельно. Человек склонен к обособленности, живёт в своём мире. Осторожен, хитёр, скрытен. Думает, прежде чем делает, просчитывает ходы, возможности. Но всё­та-ки лиса – охотник и способна на активные действия, при этом доверяя своей судьбе. Случай играет большое значение в её жизни. Не стремится выделяться, не афиширует своих талантов.

Симаргл (24 октября – 22 ноября)

Мифическое существо – крылатая собака. Охраняет мир людей от всякой нежити, инфернальных сил, демонов. Человек, рождённый под знаком Симаргла, выступает в качестве мракоборца, способного противостоять злу и охранять покой близких людей. Хорошо чувствует, где правда, а где ложь. Всегда на стороне правды, враг зла в любых проявлениях. Рыцарь света без страха и упрёка. Это храбрые люди, способные действовать в экстремальных ситуациях. Ему можно доверить жизнь и судьбу. Способен видеть скрытое, обладает экстрасенсорными способностями, это ясновидящие, предсказатели.