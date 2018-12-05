В Москве на 237 улицах отменят бесплатную парковку по воскресеньям

В Москве бесплатная парковка по воскресеньям будет отменена с 15 декабря на 237 улицах мегаполиса в районах Арбат, Басманный, Дорогомилово, Замоскворечье, Красносельский, Мещанский, Пресненский, Тверской, Хамовники и Якиманка.

Подписан приказ департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы об отмене бесплатной парковки по воскресеньям, - передает РИА Новости.

Изменения по парковке появятся на Арбате, Арбатской площади, Новинском, Тверском, Сретенском и Рождественском бульварах, улицах Большая Никитская, Моховая, Охотный ряд, Ильинка, Петровка, Остоженка, Варварка, Мясницкая, Маросейка, Покровка, Большая и Малая Ордынка, Цветном бульваре, Театральной, Кудринской, Трубной, Лубянской, Пушкинской, Триумфальной площадях.

Напомним, с 15 декабря в центре Москвы поднимется цена на парковку. Тарифы составят от 80 до 380 рублей в час. С 15 до пяти минут сократится время оплаты парковки. Нововведения не затронут владельцев парковочных разрешений и льготников, и будут введены точечно по конкретным улицам.