Автокефалия не сможет канонизировать святых без одобрения Константинопольского патриархата. В целом украинскому отколышу предстоит полностью подчиниться синодальному томосу, предоставившего автокефалию. Об этом говорится на одной из страниц устава украинской церкви, рассекреченной в Греции.

Документ пытается сделать выбор за всех граждан Украины. В уставе говорится, что «членами украинской автокефальной православной церкви являются все православные христиане страны, независимо от национальности».

Главой автокефалии станет митрополит, а не патриарх. Это странно, потому что митрополит подчиняется патриарху. В свою очередь, в московском патриархате УПЦ отметили странность в том, что устав составляет не сама автокефалия.