Передайте показания счетчика электричества до 14 декабря

Энергетики «МРСК Урала» просят всех южноуральцев передать показания счетчиков электроэнергии пораньше, до 14 или 17 декабря. Это позволит точно рассчитать платеж и прислать квитанции уже к концу года.

До 14 декабря включительно можно передавать показания обычным способом, до обеда 17 декабря – на сайте МРСК Урала или с помощью автоответчика.

Такая просьба касается только декабря, в январе можно передавать показания счетчиков по-старому.