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Передайте показания счетчика электричества до 14 декабря
5 декабря 2018, 12:11 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Энергетики «МРСК Урала» просят всех южноуральцев передать показания счетчиков электроэнергии пораньше, до 14 или 17 декабря. Это позволит точно рассчитать платеж и прислать квитанции уже к концу года.
До 14 декабря включительно можно передавать показания обычным способом, до обеда 17 декабря – на сайте МРСК Урала или с помощью автоответчика.
Такая просьба касается только декабря, в январе можно передавать показания счетчиков по-старому.
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