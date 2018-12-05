Российские аэропорты получили новые имена

В России выбрали имена для 42 аэропортов страны в рамках проекта "Великие имена России". Еще для трех аэропортов в ближайшее время будет проведен дополнительный этап голосования.

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В частности, столичный аэропорт Шереметьево получит имя великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, воздушная гавань Домодедово - Михаила Васильевича Ломоносова.

Аэропорт Мурманска назовут в честь Николая II, воздушный порт Красноярска - Дмитрия Хворостовского, Магадана - Владимира Высоцкого, аэропорт Минвод - Михаила Лермонтова.

Результаты проекта доступны на сайте "Великиеимена.рф". Дополнительное голосование по выбору имени будет проводиться для аэропортов Внуково, Пулково и аэропорта Пензы.

Напомним, 28 ноября был опубликован указ президента РФ, который определяет порядок присвоения имен выдающихся деятелей аэропортам, ж/д станциям, а также морским и речным портам.