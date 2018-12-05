Придумано средство пресечь новые антироссийские провокации агрессивной Украины

Стало известно, как Российская Федерация может обезопасить себя от новых провокаций враждебно настроенной Украины. По данному вопросу в телевизионном эфире высказался Владимир Соловьев.

Аналитик Игорь Коротченко, выступивший на программе журналиста на «России-1», предположил, что Киев может попытаться нанести удар по Крымскому мосту с помощью беспилотных летательных аппаратов. Отвечая на реплику эксперта, Соловьев напомнил, что в Крыму на боевом дежурстве стоят комплексы С-400. Это позволяет Москве превратить Украину в бесполетную зону и пресечь новые провокации Киева, привел точку зрения телеведущего сайт канала «Царьград».

Ранее сегодня сообщалось, что в сети опубликовали сценарий разгрома Украины в возможном вооруженном столкновении с Россией. Аналитики считают, что конфликт не продлится долго.