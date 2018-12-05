Московский зоопарк купил разноцветных воробьев

Столичный зоологический парк приобрел несколько видов птиц из Южной Америки. Договор был заключен с единственным поставщиком 3 декабря. Пернатые будут доставлены в течение месяца.

Для разведения Московским зоопарком приобретены пары птиц с ярким оперением видов Зеленые саи, Пурпурные танга медососы и Бирюзовые танагра, а также три очаровательные птички вида Синие дакнис.

Как сообщает Агентство городских новостей «Москва», птицы относятся к семейству танагровых отряда воробьинообразных и обитают в Южной Америке, в Тропических и Субтропических лесах.