Сценарий стремительного разгрома Украины в возможной войне с РФ выложили в сети

Опубликован сценарий разгрома Украины в возможном вооруженном конфликте с РФ. Соответствующий материал некоторое время назад появился в российском сегменте интернета.

Сайт politonline.ru пишет со ссылкой на экспертов, что в случае начала войны события будут развиваться стремительно. Российская армия задействует электромагнитное оружие, которое сделает невозможным использование противником средств связи, танков и управляемых ракетных комплексов. После ударов дальнобойной артиллерии и авиации будут парализованы украинские железнодорожные дороги, тыл армии соседнего государства останется без электричества из-за уничтожения подстанций. Гражданские и военные штабы ждет ликвидация заранее внедренными группами.

В процитированной публикации подчеркивается, что НАТО Киеву не поможет. Как полагают аналитики, мнение которых привел портал, Североатлантический альянс не станет воевать с Россией из-за Украины.

Предполагаемая продолжительность боевых действий – от нескольких дней до двух недель. Ожидается, что результатом столкновения станет разгром Украины с последующим превращением ее в конфедерацию.

Вероятный военный конфликт двух стран в экспертном сообществе начали обсуждать после провокации украинских моряков, произошедшей 25 ноября в районе Крыма. Группа киевских судов вторглась в территориальные воды РФ, их экипажи были задержаны российскими силовиками.