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Пять простых советов для ухода за волосами
5 декабря 2018, 08:52 [ «Аргументы Недели» ]
Каждая девушка мечает о роскошных локонах, каждая девочка - о длинной косичке. Но волосы бывают разные - тонкие, жесткие, густые и жидкие. Ученые пока не придумали таблетки для роста и укрепления волос, - сообщает kp.ru. Пока можно воспользоваться накопленными годами советами красавиц с прекрасными волосами.
Советов пять.
1. Волосы нужно расчесывать аккуратно. Расчесывание волос от кожи головы к кончикам позволяет не только массировать скальп, но и обеспечивать волосы естественной смазкой по всей длине. После мытья головы мокрые волосы рекомендуется расчесать расческой с зубьями, а не щеткой. Мокрые волосы более хрупки. Кстати, и после мытья нельзя сильно вытирать голову полотенцем, волосы следует бережно промокнуть.
2. Трихологи советуют воздерживаться от частого окрашивания волос. Выпрямители и фены - не лучших средства для ухода за волосами. Химические вещества и термическое воздействие портят структуру волос. Косички или «хвосты» не следует затягивать слишком туго.
3. Желательно выбирать щетки для волос из натуральной щетины. Шампунь подбирайте для каждого типа волос.
4. Даже у молодых людей могут появляться лысины. Кроме генетики, влияние оказывают гормональные изменения, заболевания щитовидной железы, болезни кожи и анемия. Большинство из этих проблем можно затормозить или навсегда остановить. Важно вовремя выяснить, что является причиной и принять меры.
5. При соблюдении некоторых диет худеющие отказываются от ряда продуктов. Быстрая потеря веса за короткий период времени может стать причиной выпадения волос.
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