Центробанк предложил разрешить гражданам РФ приостанавливать выплаты по ипотеке

Первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов в рамках круглого стола в Совете Федерации заявил, что Банк России предлагает позволить гражданам временно приостанавливать выплаты по ипотеке.

По словам Швецова, который ссылается на статистику, россияне в возрасте до 35 лет стали значительно чаще менять место работы, причем зачастую не по собственному желанию, передает РИА "Новости". В частности, иногда это связано с тем, что предприятия закрываются, граждан увольняют, а люди, попав в такую непростую жизненную ситуацию, должны как-то существовать во время поиска нового места работы.

В ЦБ отметили, что если человек взял ипотеку, то, вероятнее всего, он ограничен в средствах. Именно поэтому в случае внезапной потери работы, заболевания или прочих обстоятельств россияне должны иметь возможность объявить банку о моратории на текущие выплаты.