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Срочник в Одессе за месяц украл все телефоны у сослуживцев и свалил из части
4 декабря 2018, 18:01 [«Аргументы Недели», Юрий КРАМАРЕНКО ]
Имя героя – солдат Савчук Михаил Юрьевич, место – 7 полк связи оперативного командования «Юг» сухопутных войск Украины.
«Миша-красавчик» за неполный месяц службы в полку (с 6 августа по 1 сентября) умудрился украсть у сослуживцев все смартфоны (пострадавшие называли марки «Samsung», «Lenovo», «Xiaomi»), зарядную батарею к ним, три банковские карты и пропасть из части 1 сентября.
Вот уже 3 месяца ни злые сослуживцы, ни представители прокуратуры не могут найти Мишу. Решили ждать, покуда сам вернется, а пока, чтоб не скучать, завели дело по ст.185 «Кража»
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