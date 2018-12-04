Срочник в Одессе за месяц украл все телефоны у сослуживцев и свалил из части

Имя героя – солдат Савчук Михаил Юрьевич, место – 7 полк связи оперативного командования «Юг» сухопутных войск Украины.

«Миша-красавчик» за неполный месяц службы в полку (с 6 августа по 1 сентября) умудрился украсть у сослуживцев все смартфоны (пострадавшие называли марки «Samsung», «Lenovo», «Xiaomi»), зарядную батарею к ним, три банковские карты и пропасть из части 1 сентября.

Вот уже 3 месяца ни злые сослуживцы, ни представители прокуратуры не могут найти Мишу. Решили ждать, покуда сам вернется, а пока, чтоб не скучать, завели дело по ст.185 «Кража»