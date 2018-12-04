Пехотинцы из Ивано-Франковска убивают друг друга под Новоайдаром

29 ноября между младшим сержантом Марцинюком А.А. и старшим сержантом Кочмаром В.Л. произошла словесная перепалка: последний был недоволен несением службы первого.

Так как дело происходило не на какой-то там теплотрассе, а в области, где сейчас самое что ни на есть военное положение, в качестве аргумента выступила граната Ф-1, из которой обиженный необоснованными обвинениями младший сержант выдернул чеку и предложил обвинителю «полетать». Оппонент полетать отказался, поэтому Марцинюк просто выкинул гранату в сторону, где она предсказуемо взорвалась. Удивительно, но никто при этом не пострадал.

Правда Кочмаров оказался человеком обидчивым и решил на подобное действие отвечать ассиметрично, а именно несколькими ударами кулаком по лицу и двумя ножевыми в горло.

Младшего сержанта Марцинюка А.А. доставили в военный госпиталь Северодонецка, где поставили диагноз: проникающее ранение гортани (состояние здоровья средней тяжести).

Старший сержант Кочмар В.Л. задержан и находится в Новоайдарском ВП ГУ НП, решается вопрос о его ответственности

P.S. В комнате, где проживал пострадавший и три сослуживца полицейские нашли вещество, похожее на «коноплю» весом 5 гр.

Хозяин находки устанавливается, так что ждем новое дело по наркоте.