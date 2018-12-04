В Севастополь прибыл новейший патрульный корабль

В Севастополь впервые прибыл новейший патрульный корабль "Дмитрий Рогачев". Об этом сегодня сообщил глава отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан 2 ранга Алексей Рулев.

Экипаж корабля будет проходить очередной этап государственных ходовых испытаний. После завершения данных мероприятий "Дмитрий Рогачев" направится в пункт базирования Новороссийск, чтобы там приступить к выполнению следующих уровней тестирования, передает РИА "Новости".

Напомним, ранее экипаж новейшего патрульного судна успешно провел испытания с артиллерийскими стрельбами в морском полигоне Черноморского флота.