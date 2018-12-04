Член Совета Федерации РФ от Севастополя Ольга Тимофеева во вторник, 4 декабря, рассказала о проведении переговоров между российскими и украинскими представителями по обмену капитана крымского сейнера "Норд" Владимира Горбенко на капитана украинского судна "ЯМК-0041" Виктора Новицкого.

Порошенко собирается судиться с Россией из-за керченского инцидента

Как отметила сенатор, ситуацию по обмену российского и украинского капитанов держит на контроле глава Крыма Сергей Аксенов.

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что украинские юристы готовят иск к России в международный суд ООН из-за инцидента в Керченком проливе с тремя кораблями украинских ВМС.

Крымское рыболовецкое судно "Норд", шедшее под флагом России, было задержано в Азовском море украинскими пограничниками в марте. 10 членов экипажа - россияне. Моряков отпустили через семь месяцев о обмен на украинский моряков- браконьеров. Но капитан "Норда" Владимир Горбенко по-прежнему остается на Украине.