Военное положение было ограничено после разговора Порошенко с Меркель и главой блока НАТО Столтенбергом. Кроме того, в украинском парламенте украинские олигархи проводили активную разъяснительную работу. Результатом стало ограничение территории и времени действия режима. Он распространяется на 10 областей. Кроме того, его срок сокращен с 60 дней до одного месяца.

Об этом рассказал влиятельный украинский журналист Дмитрий Гордон. Он пересказал имеющуюся у него информацию намеками и пояснил, что из-за цензуры не может сказать большего.