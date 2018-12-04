Серийных квартирных грабителей задержали в Одинцово

Как сообщает пресс-служба областного главка МВД, серийных квартирных воров, похитивших технику и украшения на четверть миллиона, схватили полицейские в Одинцово.

«Злоумышленники приезжали в город на автомобиле, затем пересаживались на велосипеды и объезжали жилые кварталы в поисках квартир, где отсутствовали жильцы. После чего путем подбора ключей проникали в жилые помещения, откуда похищали личные вещи и денежные средства», - рассказали специалисты. Об этом пишет сайт Подмосковье сегодня.