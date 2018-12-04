Официальный Киев признал разблокировку Азовского моря

«Суда осуществляют свое движение на вход и выход через Керченский пролив в направлении украинских портов», - сообщил глава украинского Минтранса Владимир Омелян. Он пояснил, что на входе в Азовского море стоят 17 судов, на выход из него – 1 корабль. Еще девять судов находятся на причалах в портах.

Ранее официальный Киев высказывал возмущение в связи с закрытием Керченского пролива после вторжения украинских военных кораблей на территорию РФ. Эти слова опровергали структуры украинского олигарха Рината Ахметова. Представители его компании сообщали, что их корабли проходят свободно.