Роструд напомнил, как работаем в конце декабря и как отдыхаем в начале января

Роструд в связи с приближающимися Новогодними и Рождественскими праздниками напомнил, как россяине работают в конце декабря и как отдыхают в начале января. Представители Роструда напомнили, что последняя рабочая неделя 2018 года будет шестидневной — с понедельника, 24 декабря, по субботу, 29 декабря.

С субботы, 29 декабря, выходной переносится на понедельник, 31 декабря. Это сделано для того, чтобы новогодние выходные не прерывались. По этой причине последняя рабочая неделя декабря будет шестидневной.

Новогодние и Рождественская выходные продлятся с 30 декабря по 8 января 2019 года - 10 дней, - сообщает РИА Новости.

В Роструде напомнили, что в будущем году перенесены выходные дни: с субботы 5 января на четверг 2 мая и с воскресенья 6 января на пятницу 3 мая.