В Москве состоялась конференция «Новое поколение и телевидение будущего»

30 ноября в зале московского кинотеатра «Звезда» прошла конференция «Новое поколение и телевидение будущего». Она стала дискуссионной площадкой для обсуждения наиболее актуальных проблем и вопросов будущего телевизионной индустрии и интернет-журналистики.

На конференции прошли мастер-классы Ильи Белова, главного режиссера телеканала «Пятница» и фильмов «Бродский не поэт», «Саша Соколов. Последний русский писатель» и «Бедные люди, пишет ОТР.

«Позавчера я работал на ТВ по правилам классического телевидения. Вчера пришли новые технологии, и я набрал новый набор компетенций», - отметил Алексей Пивоваров, журналист.