Сегодня, 4 декабря, Государственная Дума приняла обращение к парламентам мира и международным парламентским организациям по поводу действий украинских властей, обостряющих обстановку и в Черноморском регионе, и в Европе.

В Думе от имени российских депутатов выступал председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Отметим, политик является экспертом в деле международных отношений на уровне парламентов, у него большой опыт ведения переговоров, в том числе и в рамках «украинского вопроса» (именно Слуцкий был одним из первых, кто посетил Крым накануне «Крымской весны», также он помогал людям на Донбассе во время пика конфликта). Он считает, что инцидент в Керченском проливе 25 ноября – очередная провокация, сравнимая с «делом в Солсбери».

«К сожалению, в мире стремительно возрастает тенденция раздувания слона даже не из мухи, а из чего-то более микроскопического. Это было со Скрипалями, это было и продолжает происходить с ситуацией в Керченском проливе. Эти мелочи либо являются чем-то иным, чем подается в информационном поле (как с ситуацией в Керченском проливе, где Россия просто защищала свою акваторию), либо как со Скрипалями, где и вовсе ничего не было», – сказал Леонид Слуцкий.

В этот раз западные силы решили действовать по излюбленному сценарию – чужими руками, в данном случае, украинской стороны. Петр Порошенко тоже преследует определенные цели. Не секрет, что рейтинг его в стране, которая погрязла в нищете и коррупции, низкий, отрезвление от обещанной свободы прошло, украинцы хотят достойной жизни, которую действующий президент (законность его избрания – отдельный вопрос) не может дать. Однако Порошенко использует последний шанс, ему надо набрать очки, и возможная эскалация конфликта способна в этом помочь, сыграв на патриотических чувствах обманутого народа.

Об этом упоминают и депутаты Госдумы в своем обращении: «Истинные цели данного провокационного инцидента стали понятны после введения военного положения на территориях тех областей Украины, в которых у нынешнего главы государства наименьший уровень поддержки. П. Порошенко наглядно демонстрирует стремление любой ценой удержаться у власти, даже за счет угрозы развязывания полномасштабной войны».

Аналогичную мысль высказал и Леонид Слуцкий: «Украина, конечно, действует не сама, а по наводке своих западных тьюторов. Параллельно Порошенко, утративший остатки популярности и доверия избирателей, использует ситуацию для переноса президентских выборов, чтобы любой ценой удержаться у власти. Это абсолютно не соответствует ни здравому смыслу, ни нормам международного права. Такая вывихнутая ситуация все больше становится понятна мыслящим людям в европейских странах».

Отметим, что Россия старательно избегает серьезного конфликта, стремясь при этом защищать свои интересы и территории. Сегодняшнее обращение стало призывом ко всем здравомыслящим людям: необходимо выступить против лживой западной пропаганды и дать надлежащую оценку провокационным действиям Украины.

«Сегодняшнее обращение к парламентам мира и международным парламентским организациям служит цели консолидации сил перед лицом той лжи, которая намеренным образом нагнетается вокруг нашей страны в рамках так называемого «украинского досье», – заключил Леонид Слуцкий.