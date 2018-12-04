Как крупные медиа уходят в Telegram

Почему современные медиа с большой аудиторией все чаще выбирают telegram, как основную площадку для своей деятельности? Об этом и не только наш корреспондент поговорил с руководителем проекта "Планерка" Александром Литвиновым.

Александр, в последнее время журналисты объединяются небольшими группами и создают довольно качественные медиа. Вот и Планерка. Что было в начале - телеграм-канал или сайт?

Изначально это был только сайт. Мы его сделали «на коленке» с тремя друзьями, просто для узкого круга знакомых. Выкладывали туда забавные заголовки, делали какую-то примитивную аналитику по части медиасферы. Это началось с 2015 года, telegram тогда ещё не завоевал наши сердца. Были просто группы в ВК и FB. Но постепенно группы раскручивались, нас стали замечать, мы начали делать интервью с известными журналистами и даже дожили до проведения собственного крупного медиафорума. Во второй половине 2017 года логичным развитием стало появление telegram-канала. За счёт пиара на наших платформах и в сторонних каналах, он быстро вырос. Вместе с тем историческая основа проекта – сайт – на фоне развития наших соцсетей и мессенджеров стала просто не нужна. Наши подписчики свободно общались внутри платформ, не заходя на сайт. Лонгриды также стало можно публиковать вне сайта. Поэтому, мы заморозили старую версию сайта, и сейчас по адресу planerka.org вам откроется обычная страничка с указанием всех наших «кнопок» - ВК, FB, Instagram, Telegram и других.



Из кого состоит ваша редакция? И почему решили идти в "телегу"?

После проведения медиафорума и видя наши миллионные охваты в сетях, многие люди задают вопросы в стиле «Сколько у вас человек в штате?» или «Где вы снимаете офис?». На деле всё куда прозаичнее. В штате у нас ноль человек. Каждый человек в «Планёрке» занимается проектом в свободное от другой (то есть, основной) деятельности. Пока этого достаточно, мы справляемся. Медиафорум, например, вообще сделали вчетвером-впятером. Хотя не скрою, что лучше бы было человек двадцать.

В телеграм решили идти просто потому, что нужно соответствовать времени. Мы ведь сами исследовали, как СМИ ведут свои ресурсы. И на медиафорум приглашали экспертов по части телеграма. Было бы глупо, если у нас самих не было бы телеграм-канала. Это сапожник без сапог. Кроме того, телеграм, как мессенджер, ближе к конечному потребителю, чем классические соцсети. В соцсетях для контакта нужно совершить большее число действий. В телеграме всё оперативнее, поэтому его наличие – ещё один способ более качественного взаимодействия с нашими подписчиками.



Вы зарабатываете достаточно, чтобы содержать редакцию?

Нет. Именно поэтому никто не работает в «Планёрке» на постоянной основе в штате. Сейчас заработок – это скорее приятный (и иногда немаленький) бонус к зарплате по основной работе. У нас недешёвая реклама в telegram, сразу три способа заработка в ВК, есть разовые «практические» заказы (отредактировать какие-то тексты). Один раз мы получили крупный грант от Яндекс.Дзена на развитие своего канала. Кроме того, медиафорум тоже не был благотворительностью, мы продавали билеты. Короче говоря, источников дохода много, но каждый из них довольно скромный. Для качественного рывка вперёд нужны инвестиции, и мы работаем над этим)



Может ли Телеграм стать полноценной площадкой для новых крупных СМИ?

Не только может, но и уже стал. Все знают про проект Mash, который де-факто является СМИ. При этом у них тоже нет своего сайта. Учитывая конкурентные преимущества мессенджера, о которых я сказал выше, в наше время глупо не пользоваться таким подарком.