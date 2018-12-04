По силам - решение любых задач

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4 декабря 2018, 13:02 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]
Вице-спикер кубанского парламента Сергей Усенко по поручению председателя ЗСК Юрия Бурлачко принял участие в церемонии награждения лучших работников ветеринарной службы Краснодарского края. Посвященное им мероприятие состоялось в КубГАУ.
За свою более чем 180-летнюю историю ветслужба Кубани претерпевала разные изменения. Сейчас в ее структуре находятся 54 учреждения и профильный департамент, в них трудятся около трех тысяч человек. Фельдшеры, врачи, инспекторы, сотрудники лабораторий ежедневно проводят исследования и спецмероприятия по стабилизации эпизоотической обстановки и обеспечению продовольственной безопасности региона. На этом, поздравляя виновников торжества, акцентировал внимание и Сергей Усенко. «Только при вашей профессиональной поддержке краевой АПК сможет в полной мере реализовать стоящие перед ним задачи по развитию животноводства. Мы уверены, что вы приложите все силы, чтобы оправдать те надежды, которые возлагают на вас и руководство края, и все его жители», подчеркнул он. Лучшие представители своей профессии получили благодарственные письма Законодательного Собрания, а также благодарности губернатора Кубани и Минсельхоза РФ. Ветеринарному санитару из Армавира Елене Сипачевой было присвоено звание «Почетный работник агропромышленного комплекса России».
Виновников торжества поздравили также главы профильных ведомств и представители научного сообщества. Творческим подарком работникам ветслужбы стали выступления артистов Краснодарской филармонии имени Григория Пономаренко.
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