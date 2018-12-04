Профессиональные успехи педагогического вуза

По поручению спикера ЗСК Юрия Бурлачко депутаты кубанского парламента приняли участие в мероприятии, посвященном празднованию 95-летия Армавирского государственного педагогического университета.

Виновниками торжества были преподаватели вуза, сотрудники, аспиранты, выпускники разных лет, нынешние студенты.

Поздравить их с юбилеем учебного заведения приехали председатель комитета ЗСК по физической культуре, спорту, делам молодежи и взаимодействию с общественными объединениями Александр Поголов, секретарь комитета ЗСК по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи Юлия Алешкевич, член комитета ЗСК по вопросам промышленности, инвестиций, предпринимательства, связи, потребительского и финансового рынков, внешнеэкономической деятельности Алексей Титов.

Юлия Алешкевич зачитала приветственный адрес от председателя кубанского парламента Юрия Бурлачко, в котором говорится: «Сегодня это единственный самостоятельный педагогический вуз юга России, который был и остаётся флагманом подготовки педагогических кадров для всех уровней системы образования края и страны. В его стенах подготовлены десятки тысяч специалистов, профессионалов высокого уровня, внесших весомый вклад в становление и развитие отечественного образования. Их интеллектуальный и нравственный потенциал, компетентность, профессиональные успехи – лучшее подтверждение значимости вуза, его высокого статуса. Ваши выпускники есть и в числе руководителей, депутатов муниципального, краевого и федерального уровней».

Парламентарии выразили уверенность, что Армавирский государственный педагогический университет и впредь будет с успехом решать поставленные задачи по подготовке кадров, вызывая заслуженное уважение и признание кубанцев.

Лучшим преподавателям вуза были вручены Благодарственные письма Законодательного Собрания Краснодарского края.