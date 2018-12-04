Сотрудники «Азов-Сити» не должны остаться без работы

Председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко провел совещание, посвященное ситуации вокруг игорной зоны «Азов-Сити».

Участие в работе приняли руководитель департамента имущественных отношений края Александр Шеин, заместитель министра курортов, туризма и олимпийского наследия края Юрий Желток, заместитель руководителя департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства края Олег Тетерин, глава Щербиновского района Сергей Цирульник, председатель Совета Щербиновского района Михаил Кряжов, секретарь комитета ЗСК по вопросам промышленности, инвестиций, предпринимательства, связи, потребительского и финансового рынков, внешнеэкономической деятельности Андрей Куемжиев. С января 2019 года игорная зона будет ликвидирована в соответствии с федеральным законодательством. Как отметил Юрий Бурлачко, первоочередной вопрос в связи с этим – дальнейшее трудоустройство работающих в «Азов-Сити» людей.

«Решение о закрытии игорной зоны было озвучено еще три года тому назад. Время на подготовку к этому было. Сейчас главное – обеспечить новыми рабочими местами тех жителей края, кто вынужден будет их лишиться после ликвидации игорной зоны», – сказал Юрий Бурлачко.

О том, что делается в этом направлении, рассказал глава Щербиновского района Сергей Цирульник. На долю именно этого муниципального образования приходится большая часть работников «Азов-Сити» – около четырехсот человек. Как заверил глава района, люди не будут предоставлены сами себе в этой ситуации. Во-первых, достигнута договоренность администрации района с собственниками компаний игорной зоны о том, что сокращаемый персонал в обязательном порядке получит все полагающиеся выплаты. Кроме того, ведутся переговоры с крупными предприятиями района о выделении рабочих мест бывшим сотрудникам «Азов-Сити». Центры занятости соседних районов взаимодействуют в данном процессе.

«Этот вопрос у нас в районе на особом контроле, к центру занятости я лично обратился с тем, чтобы не допустить формального подхода в организации трудоустройства людей», – подчеркнул Сергей Цирульник.

К слову, некоторые из числа бывших сотрудников «Азов-Сити» уже нашли новую работу в районе, не дожидаясь закрытия объекта. Другая часть специалистов получила предложения по работе в сочинской игорной зоне.

Также на совещании обсуждалось перепрофилирование игорной зоны. Ряд предложений озвучили представители органов исполнительной власти края. Спикер ЗСК Юрий Бурлачко акцентировал, что в этом вопросе должно быть найдено взаимопонимание с собственниками объекта. Власти края, в свою очередь, должны проработать варианты дальнейшего использования имущества и инфраструктуры, в которые были вложены средства инвесторов и края. Глава кубанского парламента дал поручение профильному комитету

ЗСК, который возглавляет вице-спикер Сергей Алтухов, создать для решения этих вопросов специальную рабочую группу.