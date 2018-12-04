Спасти зеленые легкие Кубани

На 15-м пленарном заседании депутаты ЗСК приняли обращение к главе Минприроды РФ с просьбой принять неотложные меры по ликвидации в лесах очагов инвазивных вредителей.

Тема сохранения на Кубани «храмов природы», напомним, активно обсуждалась на предыдущей сессии краевого парламента. По актуальной для всего региона проблеме тогда высказались председатель Законодательного Собрания Юрий Бурлачко и вице-спикер Николай Гриценко. Мнение парламентариев было едино - медлить с урегулированием ситуации нельзя ни в коем случае, к решению вопросов следует подключать федеральные органы власти. Именно поэтому на октябрьском пленарном заседании, по словам главы краевого парламента, и было принято решение безотлагательно и в срочном порядке подготовить обращение в вышестоящие структуры.

В комментарии журналистам по рассмотренному вопросу Юрий Бурлачко отметил, что воплощение негативного сценария в жизнь, который предрекают ученые, недопустимо.

«Лично я не могу себе представить наш край без дубовых и каштановых лесов. Без них будет уже совершенно другая Кубань. Погибнет уникальный мир, который складывался тысячелетиями. Природа изменится необратимо. Сокращение территорий, занятых дубом и каштаном – это еще и прямая потеря кормовой базы для многих животных. Поэтому для полноценной борьбы с вредителями нам необходима помощь федерального центра. Как финансовая, так и правовая», - аргументировал свою позицию спикер ЗСК.

Главными же разрушителями «зеленых легких» у нас являются самшитовая огневка, дубовная кружевница и восточная каштановая орехотворка. В настоящее время этими насекомыми поражено почти 650 тысяч гектаров леса. И в недалеком будущем ситуация может ухудшиться, что приведет к полному исчезновению в крае некоторых видов деревьев и кустарников.

Обращение к министру природных ресурсов и экологии РФ Дмитрию Кобылкину депутатам представил председатель профильного комитета ЗСК Александр Джеус.

В принятом документе законодатели просят федеральный центр ускорить подбор, испытание средств борьбы, разработку технологий их применения и регистрацию для принятия соответствующих мер по уничтожению или хотя бы подавлению численности инвазивных вредителей в лесах.

Контролировать выполнение принятого постановления будет комитет ЗСК по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма.