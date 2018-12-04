В новом году преступники по Москве будут ходить только в масках?

В следующем году в Москве начнёт действовать городская система распознавания лиц, которая обеспечит новый уровень безопасности в столице. Город на её реализацию потратит 7,5 млрд рублей.



Как уже писали "Аргументы недели", система распознавания лиц основана на алгоритме FindFace, ранее использовавшемся в соцсетях. Она прошла успешную апробацию в Москве во время чемпионата мира по футболу. Благодаря камерам оперативники задержали 180 преступников, находившихся в федеральном розыске.



162 тыс. городских видеокамер подключены к единому центру мониторинга, 40% из них заменены на современные HD камеры. Точность определения лиц составляет 95-99%, независимо от освещения или угла наклона камеры. Как говорят специалисты, обмануть систему распознавания лиц практически невозможно, скрыться преступнику можно будет только под маской.



Мэрия планирует подключить к системе распознавания лиц ещё и подъездные видеокамеры, что увеличит охват аудитории, среди которой могут скрываться потенциальные преступники.



Помимо средств на замену камер и программное обеспечение, власти столицы выделили ещё 6 млрд рублей центрам по обработке данных с видеокамер.



