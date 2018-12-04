Диетолог посоветовал на Новый год есть все подряд, но алкоголь ограничить

Известный российский диетолог, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ Виктор Тутельян разрешил нам на Новый год наесться вволю. Но алкоголь специалист посоветовал ограничивать.

Тутельян говорит: "Пусть будет всё на новогоднем столе... самое вкусное, самое хорошее, самое нарядное, приятное". Многие россияне любят готовить на Новый год традиционные салаты оливье и селедку под шубой. Для приготовления этих блюд применяется майонез. Как известно, все сторонники здорового образа жизни - противники майонеза.

Диетолог считает, что если у человека нет проблем со здоровьем, он может не ограничивать себя в употреблении блюд в новогоднюю ночь, - передает RT.

"Пусть новогодний стол запомнится навсегда или, по крайней мере, на год... Это время надежд, поэтому должно быть всё нарядно, празднично, вкусно и обильно", — сказал Тутельян и подчеркнул, что при этом нужно уметь себя ограничивать в потреблении алкоголя.