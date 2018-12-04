Газету «Вечерний Челябинск» забросали видеопоздравлениями

На этот раз большое видео прислали хоккеисты команды «Трактор». Напомним, что в этом году газете исполняется 50 лет.

Одно из старейших изданий Челябинска весь год проводит праздничные мероприятия. Почитатели газеты, в свою очередь, не скупятся на поздравления. 50 лет вместе с городом – такой срок честью и правдой прослужит редкое издание. В этот раз с юбилеем любимое издание поздравили хоккеисты клуба «Трактор».

- От лица всех членов команды хочу поздравить газету «Вечерний Челябинск» с юбилеем, - сказал ио главного тренера команды Алексей Тертышный. – Я всегда читаю новости спорта в «Вечернем Челябинске» и желаю коллективу газеты успехов и процветания.