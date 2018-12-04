Рязанский предприниматель спас в лесу 20 замерзающих на морозе щенков

Житель села Агро-Пустынь в Рязанской области предприниматель Роман Афонькин спас двадцать щенят, которые оказались в лесу на морозе. Теперь у него задача сложная - пристроить подкидышей.

Троих щенков Афонькин уже пристроил. Двух взял себе, одну собачку взяли его родители. Щеночки здоровы и веселы. За ними наблюдают ветеринары, - сообщает ФБА "Экокомика сегодня". "Каждому щенку ввели антипаразитарную суспензию. Мы на связи с ветеринарами. В течении недели будем передавать их в добрые руки. На выходных попробуем организовать встречу на птичьем рынке в Рязани", - написал Роман Афонькин в соцсети vk.com.

Рязанский предприниматель предупредил, что деньги ему не нужны, а в приют животных он отдавать не хочет и объяснил почему: "Наша цель – определить каждого щенка в дом. Не доводить дело до приюта, это крайняя мера. Приюты переполнены больными животными, наши щенки выглядят здоровыми".