Требования к качеству пива в России могут измениться в связи с тем, что коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрила проект технического регламента безопасности алкогольной продукции. Вкус и качество пива российского производств могут измениться, так как в пивоваренным компаниям разрешат менять инградиенты.

Российский закон о регулировании алкогольного рынка позволяет заменять зерном и сахаросодержащими продуктами не более 20% солода, а новый техрегламент – 50%, - пишет газета "Ведомости".

Допустимая масса сахаросодержащих продуктов увеличивается с 2 до 5%. Проект уже одобрен коллегией ЕЭК, 5 декабря регламент будет рассмотрен советом комиссии. По данным источников, имеется большая вероятность, что в таком виде регламент и будет принят.

Представители пивоваренных компаний рассказали, что транснациональные компании участвовали в обсуждении и поддержали предложение уменьшить норму солода в пиве. В компаниях отметили, что с принятием нового регламента пивовары станут более гибкими и креативными в вопросах рецептуры, смогут расширить ассортимент и предложить более широкую палитру вкусов и видов пива.

Эти требования станут обязательными для всех членов ЕАЭС – России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии и Армении.