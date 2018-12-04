Новосибирский завод «Искра» помог сотрудникам с жильем

На финансовую поддержку работников предприятия при получении целевого кредита на приобретение квартир и аренды жилья в текущем году Новосибирский механический завод «Искра» направил более 14 млн рублей.

Финансовая поддержка по жилищной программе оказывается заводчанам в виде субсидий и компенсаций. Предприятие предоставляет единовременные субсидии на внесение первоначального взноса по кредитному договору на приобретение жилья, ежемесячные субсидии на погашение части процентной ставки по кредитному договору при получении целевого кредита на приобретение жилья и компенсации или субсидирования арендных и коммунальных платежей за арендуемое жилье. Программа действует на предприятии с февраля 2008 года

«Сотрудник завода может воспользоваться беспроцентной ссудой в размере до 300 тысяч рублей сроком на пять лет, чтобы заплатить первоначальный взнос по ипотечному кредиту, заключенному им с банком. А потом, когда кредит уже оформлен, завод выплачивает субсидию в размере двух третьих процентной ставки ипотечного кредита», — пояснил исполнительный директор Сергей Кондратьев.

За 10 месяцев текущего года на финансирование социальных программ направлено более 70 млн рублей. Размер финансирования программ поддержки семьи и материнства составил более 2,3 млн рублей, материальной помощи — более 16 млн рублей. На программы по ДМС направлено более 23,6 млн рублей.