Распространителя запрещенных веществ поймали в Мытищах

Семь кусков наркотического вещества под названием гашиш обнаружили полицейские у 32-летнего уроженца Средней Азии в Мытищах, сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Мужчина был задержан органами дома на Осташковском шоссе. У него было изъято семь кусков наркотического вещества. По результатам химического исследования эксперты установили, что вещество является гашишем.

На задержанного завели дело о покушении на незаконную наркоторговлю, предусматривающее до 20 лет тюрьмы. Его отправили под стражу, как передает сайт «Подмосковье сегодня».