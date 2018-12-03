ВМС Украины начали проверку после появившихся в прессе сообщений о том, что катера, задержанные погранслужбой ФСБ РФ после инцидента в Керченском проливе, якобы исчезли из акватории порта Керчи.

На самом деле два украинских бронекатера и один буксир, задержанные пограничниками за нарушение государственной границы РФ и доставленные в керченский порт, не покидали его территорию, сообщили в местных правоохранительных органах.

В керченском порту находятся бронекатера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» ВМС Украины. «Они были перешвартованы на другую причальную стенку там же в порту», - приводит сообщение источника РИА Новости.