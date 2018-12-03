С Путиным «безумно тяжело спорить», признался Песков

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков признался, что с главой государства «безумно тяжело» спорить из-за его высокой экспертной подготовки, и сравнил свою работу с работой сапера.

«В плане экспертной подготовки Владимир Путин может дать фору кому угодно. Спорить с ним всегда безумно тяжело. Говоря простым языком, он утаптывает собеседника моментально. Но он это делает абсолютно аргументированно», - рассказал Дмитрий Песков на встрече со студентами МГИМО.

«Самое опасное в моей работе – это исказить слова президента, исказить смысл принятых им решений», - пояснил Дмитрий Песков сравнение своей работы с деятельностью сапера на минном поле.

Также пресс-секретарь российского лидера признался, что поступил в вуз со второй попытки, передает RT.