Корабль «Союз МС-11» успешно пристыковался к МКС

Корабль «Союз МС-11», стартовавший сегодня с Байконура с международным экипажем, успешно пристыковался к Международной космической станции. Путь от космодрома до МКС занял около шести часов.

Российский космонавт Сергей Кононенко, астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак и женщина-астронавт из США Энн Макклейн прибыли на смену нынешнему экипажу. Планируется, что их вахта продлится 194 суток. Стыковочные люки будут открыты после выравнивания давления, и на МКС новую смену встретят Сергей Прокопьев (РФ), Александер Герст (ФРГ) и Серина Ауньен (США).

Экипажу «Союза МС-11» пришлось стартовать раньше планировавшегося срока из-за произошедшей 11 октября аварии «Союза МС-10», сообщает РИА Новости.