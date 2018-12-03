В столичном метрополитене двое молодых парней покатались с гробом. На входе их остановили полицейские, но парням удалось каким-то образом попасть на станцию и внести гроб в вагон метропоезда.

«Новокосино. Пацаны решили хайпануть и пришли на станцию метро с пустым гробом. Их остановили и не пускали полицейские, но они все равно прошли обходными путями и катались с деревянным другом в поезде», - сообщил новостной паблик «Мэш».

«В метро московском гроб возили, как видно, напоказ. Известно, что гробы в метро – в диковинку у нас»: пользователи разделились во взглядах на это происшествие. Часть комментаторов высказала мнение, что у парней не осталось денег на такси после этой покупки. Но большая часть обсуждающих выразилась в том духе, что «когда коту делать нечего, он вылизывает известно что».

Кстати, в ноябре в московском метрополитене была замечена девушка с живой лисой на плечах.



Пассажиры метро попытались провезти в метро гроб