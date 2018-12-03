В Керчи пройдет новогодний «Парад Дедов Морозов»

23 декабря 2018 года на городской ёлке торжественно зажгут огни под пение кавер-группы из Татарстана с русским названием «Волга-Волга», пишут «Аргументы недели-Керчь».

Ожидается, что в тот же день по городу пройдут мужчины и женщины, одетые в костюмы Дедов Морозов. Называться их шествие будет «дед-парад» или «Парад Дедов Морозов».

Дед-парады пройдут в другие дни в Евпатории и Ялте.

Почему на новогодний праздник развлекать керчан приглашена именно группа «Волга-Волга» не сообщается.