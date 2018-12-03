В Азовском море баржу с пшеницей оторвало от буксира и выбросило на мель

Баржу оторвало от буксира, унесло на мель, где вода залила груз. Спасательная операция не увенчалась успехом, пишут «Аргументы недели-Керчь».

Утрата груза случилась 1 декабря в пять утра, вблизи мыса «Каменный». Баржу Shilaynyay с пшеницей оторвало от буксира и сильным ветром выбросило на мель.

Ни буксир, ни подошедший на помощь лоцманский катер не смогли справиться с аварийной ситуацией по двум причинам: сильный ветер и утяжеленный вес, ввиду проникновения внутрь воды, баржи.

Эксперты высказывают предположение, что на эвакуацию Shilaynyay может уйти несколько дней, а груз – около 4000 тонн пшеницы – пропал.