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В Азовском море баржу с пшеницей оторвало от буксира и выбросило на мель
3 декабря 2018, 20:18 [ «Аргументы Недели» ]
Баржу оторвало от буксира, унесло на мель, где вода залила груз. Спасательная операция не увенчалась успехом, пишут «Аргументы недели-Керчь».
Утрата груза случилась 1 декабря в пять утра, вблизи мыса «Каменный». Баржу Shilaynyay с пшеницей оторвало от буксира и сильным ветром выбросило на мель.
Ни буксир, ни подошедший на помощь лоцманский катер не смогли справиться с аварийной ситуацией по двум причинам: сильный ветер и утяжеленный вес, ввиду проникновения внутрь воды, баржи.
Эксперты высказывают предположение, что на эвакуацию Shilaynyay может уйти несколько дней, а груз – около 4000 тонн пшеницы – пропал.
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