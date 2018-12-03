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За ложное сообщение о готовящемся теракте на мужчину завели уголовное дело
3 декабря 2018, 20:07 [ «Аргументы Недели» ]
Неизвестный позвонил в скорую и сообщил о готовящемся теракте. Затем мужчина резко бросил трубку, пишут «Аргументы недели-Крым».
Как сообщили в пресс-службе крымского главка МВД, звонок на номер «103» поступил вечером 26 ноября. После чего медработники сообщили полиции, что звонивший говорил о запланированном теракте. Подозреваемого правоохранители обнаружили и задержали в тот же день. А оказался им 41-летний сельский житель Симферопольского района, судимый ранее за кражи.
Сотрудники правоохранительных органов провели обыск в доме задержанного, в ходе которого выявили телефон, с которого и был совершен злополучный звонок. По заключению медиков, нарушитель на момент инцидента был в состоянии алкогольного опьянения.
За ложное сообщение о готовящемся преступлении на мужчину завели уголовное дело. Предназначенное наказание по статье принудительные работы на срок от двух до трех лет.
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