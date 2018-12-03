Президент Украины заявил о начале передислокации на границе с Крымом

Президент Украины заявил о начале передислокации пограничных подразделений. На время военного положения охрана госграницы с Россией и административной границы с Крымом будет усилена, пишут «Аргументы недели-Крым».

Одно из таких мероприятий украинский лидер Петр ПОРОШЕНКО посетит лично, передает телеканал «112 Украина». Президент заявил о своем намерении на форуме «70 лет Всеобщей декларации прав человека: повестка дня для Украины».

По его словам, все возможности, которые предоставит властям введенное военное положение они используют лишь для защиты границы с РФ и Крымом. «Будут сокращены сроки боевого слаживания бригад, которые находятся в соответствующих лагерях», – отмечает глава государства. Планируется передислокация пограничных отделений для усиления обороны и военные учения. В областях, на которые распространяется военное положение проведут учебные сборы с резервом первой очереди. Как президент и главнокомандующий армией, ПОРОШЕНКО пообещал посетить одно из таких мероприятий третьего декабря.

Напомним, после Керченского инцидента в Украине ввели военное положение на территории 10 приграничных областей страны с 28 ноября по 27 декабря. Затем было введено ограничение на въезд в Украину гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет, которые, якобы, могут заниматься шпионажем. Отдельно поступило предложение не пускать под тем же предлогом и женщин, но на такое ограничение в итоге не пошли.